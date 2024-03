Atletica | Pietro Arese fissa l’obiettivo | “Finale alle Olimpiadi Potrebbe servire il record italiano”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di lunedì 25 marzo 2024)è stato l’ospite dell’ultima puntata di Sprint2u, trasmissione di approfondimento sull’leggera condotta da Ferdinando Save andata in onda sul canale Youtube di OA Sport. Il nuovo primatistadei 3000 metri indoor ha tracciato un bilancio della sua stagione al coperto,ndo gli obiettivi per il 2024 e soffermandosi anche sullo stato di salute della Nazionale italiana. Il 24enne torinese ha commentato così quell’incredibile periodo ravvicinato in cui ha stabilito ilnazionale dei 1500, per poi vederlo migliorare altre tre volte nei giorni successivi da Federico Riva e Ossama Meslek: “Quest’esplosione di tempi e risultati è stata molto bella. Nonostante magari uno possa pensare che io possa essere un po’ infastidito , avendo ...