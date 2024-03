Atletica | i prossimi impegni | Tamberi a Tenerife | Fabbri in Sudafrica

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 25 marzo 2024) Sono giornate di partenza verso l’estero per alcuni dei big azzurri, in preparazione degli appuntamenti stagionali. Mercoledì 27 marzo decollerà versoil campione olimpico, mondiale ed europeo del salto in alto Gianmarco. Il capitano azzurro lavorerà per tredici giorni allo stadio Antonio Dominguez Alfonso, in vista degli Europei di Roma (7-12 giugno) e delle Olimpiadi di Parigi (1-11 agosto). Nella sua agenda è inoltre già fissata la data del 28 maggio, con il saltatore delle Fiamme Oro che sarà in pedana a Ostrava (Repubblica Ceca) per il Golden Spike, tappa Gold del Continental Tour. Insieme a ‘Gimbo‘ voleranno nelle Canarie anche il coach Giulio Ciotti, il preparatore fisico Michele Palloni e il fisioterapista Andrea Battisti, il cuore del team di lavoro che lo ha accompagnato al trionfo mondiale di Budapest nella scorsa ...