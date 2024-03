Atalanta | si ferma anche De Ketelaere | distrazione all’adduttore | in forte dubbio per Napoli

(Di lunedì 25 marzo 2024) E’ arrivata la diagnosi per Charles De, a disposizione da oggi dell’dopo il rientro anticipato dal ritiro del Belgio dopo l’infortunio accusato venerdì scorso alla vigilia dell’amichevole in Irlanda. Conta la diagnosi dello staff medico della Nazionale belga: l’attaccante soffre di postumi distrattivilungo sinistro. Il calciatore, attualmente sotto terapie, verrà monitorato giornalmente e i tempi di recupero dipenderanno dalla sua evoluzione clinica. Resta comunque in fortissimola sua presenza sabato 30 marzo in casa delalla ripresa del campionato. SportFace.

