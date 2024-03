Atalanta | la squadra For Special vince 5-1 Il comunicato della società

(Di lunedì 25 marzo 2024) Successo per l’Fornel suo girone battendo per 5-1 l’Arcobaleno Monza. Ecco ilAltro successo per l’For, che ha battuto per 5-1 l‘Arcobaleno Monza. Ecco il report partitanerazzurra. IL– Ultima partitaregular season del campionato DPCS Livello 3-Girone B per l’Forche

L’ultimo sforzo prima della sosta del campionato per gli impegni della Nazionale porta dritta la Fiorentina a Bergamo, per una sfida all’Atalanta che aprirà un trittico decisivo tra le due squadre e ... (sport.quotidiano)

SERIE A IN SOSTA. Con il campionato fermo per la sosta per le nazionali, Atalanta a riposo per due giorni. ripresa mercoledì 20 marzo ma a ranghi ridotti visto che 14 giocatori sono impegnati con le ... (ecodibergamo)

Denis non è fiducioso: "Nulla è impossibile, ma nella corsa-Champions tante squadra forti" - German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli ...tuttonapoli

Castel Volturno, il report del club: ripresa allenamenti, le ultime su Osimhen - Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta in programma sabato alle ore 12.30 per la trentesima giornata di Serie A. La squadra ha lavorato sul campo 3 iniziando la sessione con attivazione ...tuttonapoli

ON AIR - Denis: "La Champions Tante squadre forti, ma per il Napoli nulla è impossibile" - German Denis, ex attaccante di Napoli e Atalanta, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Nel calcio non si sa mai cosa può succedere, per questo il Napoli può gi ...napolimagazine