Atalanta | Koopmeiners si infortuna in nazionale e torna subito a Bergamo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Oltre a Charles De Ketelaere, l’deve fare i conti anche con un altro infortunio in: Teunsi ferma con l’Olanda. Il centrocampista si è fatto male negli ultimi minuti dell’amichevole vinta 4-0 contro la Scozia: era entrato all’82’ e ha portato a termine la partita. LaOranje ha fatto sapere che il classe 1998 – che nei giorni scorsi ha annunciato la sua volontà di lasciare la Dea in estate – faràrientro a Zingonia. Non prenderà dunque parte all’amichevole con la Germania di martedì (26 marzo) e resta un punto di domanda in vista della sfida con il Napoli. Dubbio da sciogliere, dunque, solo nei prossimi giorni, al pari del sopracitato De Ketelaere, che convive con dei problemi all’aduttore.