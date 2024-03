Atalanta | chi per il dopo Koopmeiners | i nomi per la Dea

(Di lunedì 25 marzo 2024) Viaa fine stagione, lo ha detto lui stesso, lo sa anche l'che però ha come sempre un piano preciso: chi viene ceduto lo fa alle condizioni giuste altrimenti non se ne fa nulla. In questo caso la condizione giusta è dettato dal prezzo: 50 milioni almeno per un centrocampista...

Adesso è ufficiale. Il cammino delle italiane in Europa League sarà visibile non soltanto su Sky e Dazn, ma anche in chiaro sulla Rai. Due partite dei quarti di finale e due di semifinale di questa ... (calcioweb.eu)

Atalanta, Koopmeiners si infortuna con l’Olanda: a rischio per il Napoli - Questo il comunicato della federazione olandese sul centrocampista dell’Atalanta, che si è infortunato durante la sfida amichevole contro la Scozia, e non sarà disponibile per il prossimo impegno ...tuttonapoli

Atalanta, quando torna Koopmeiners La data del rientro dall’infortunio - Quando torna Koopmeiners La data del rientro dall’infortunio – Non è stata una sosta particolarmente fortunata per le squadre di Serie A, che hanno perso per infortunio diversi giocatori impegnati co ...tag24

Atalanta, tegola enorme: si è fermato Koopmeiners, il comunicato e quali gare salta - Brutte notizie per l'Atalanta. In Nazionale si è fermato Teun Koopmeiners. Il comunicato dell'Olanda e quali partite salta.calcioinpillole