Assicurazioni auto in aumento | una stangata per gli italiani

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di lunedì 25 marzo 2024) La corsa al rialzo dei prezzi dellein Italia continua senza sosta, mettendo a dura prova il portafoglio deglimobilisti. Secondo gli ultimi dati pubblicati dall’Istituto per la vigilanza sulle(Ivass), il costo medio della polizza Responsabilità Civile (Rc)nel nostro Paese è salito del +10,5% negli ultimi 24 mesi. Una situazione che rappresenta una vera e propriaper chiunque debba rinnovare il proprio contratto assicurativo. Prezzi folli per leA gennaio di quest’anno, il costo medio di una polizza Rcsi è attestato a 389 euro, contro i 352 euro registrati nello stesso periodo del 2022. Ciò significa che ogni assicurato ha dovuto sborsare circa 37 euro in più ...