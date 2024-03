Assassinata a 27 anni Brigitte García | la sindaca di San Vicente in Ecuador

(Di lunedì 25 marzo 2024)della cittadina costiera di San, in, aveva 27ed era lapiù giovane del Paese. Il suo assassinio è stato annunciato dalla polizia locale. La polizia locale ha rinvenuto il cadavere della giovanein un veicolo nelle prime ore di domenica 24 marzo nella provincia di Manabi: laè stata uccisa a colpi di pistola. Nell’auto, con lei, è stato ritrovato un altro corpo, hanno precisato le autorità sui social. L’altra vittima è un suo collaboratore, Jairo Loor, direttore comunale della Comunicazione. Entrambe le vittime riportavano ferite di arma da fuoco.'s youngest mayor,...

