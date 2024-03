Assalto alla Sapienza | occupato il rettorato | l' ultima pagliacciata pro-Gaza

Nelle motivazioni della sentenza del processo per l' Assalto alla Cgil i giudici descrivono le condotte di Castellino, Fiore e Aronica . Il primo "ha istigato la folla indirizzandola verso condotte ... (fanpage)

Sparatoria in una sala concerti vicino a Mosca .Tre uomini armati e in mimetica hanno aperto il fuoco sulle centinaia di persone presenti nel locale. Almeno 12 i morti e 35 i feriti. (liberoquotidiano)

Attacco Mosca, Putin: “Commesso da islamisti radicali, vogliamo sapere chi l’ha ordinato” - I miliziani dell’Isis hanno pubblicato nuovi video dell'attacco alla sala concerti nella capitale russa in cui hanno perso la vita 137 persone: gli uomini armati si sono filmati mentre danno la caccia ...tg24.sky

L’Assalto della maggioranza alla sicurezza sul lavoro: la patente parte da 100 punti anziché 30 - “La patente - si legge - è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti per le aziende che occupano fino a 10 lavoratori, 50 per quelle che occupano fino a 49 lavoratori, 80 per quelle che occupano ...repubblica

Studente accoltella professoressa alla schiena: il processo a Milano - Lo studente di 17 anni, con problemi comportamentali, che ha accoltellato una sua docente a scuola sarà processato con rito immediato davanti al Tribunale per i Minorenni di Milano. L'Assalto era ...milanotoday