Aspirante pizzaiolo ucciso | minacce via social all’amico teste

(Di lunedì 25 marzo 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIntimidazioni vianei confronti di uno dei testimoni del processo in corso a Napoli sull’omicidio di Francesco Pio Maimone, l’18enne assassinato senza motivo, la notte tra il 19 e il 20 marzo 2023, mentre era con alcuni amici sul lungomare di Napoli. Questa volta ad essere preso di mira dalle invettive è l’amico di Francesco Pio Maimone, quello che era in sua compagnia quanto venne colpito da un proiettile vagante davanti allo chalet di Mergellina. Il ragazzo sta ricevendo diversi messaggi intimidatori e ed è costretto a subire invettive suicome “ti devo picchiare tutti i giorni…”; “devi fare la stessa fine” e “Valda regna” (il cognome del presunto assassino, ndr) . Nell’udienza fissata per il 28 marzo il giovane dovrà testimoniare davanti ai giudici della ...