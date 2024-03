Ascolti TV | dati Auditel di ieri | domenica 24 marzo 2024

(Di lunedì 25 marzo 2024)TV: idei programmi più visti di24, in prima serata, access prime time, preserale e daytime dei canali della tv generalista.tv Prima serata Su Rai1 la partita di calcio Amichevole Italia-Ecuador ha totalizzato 5104 spettatori (25,71% di share); su Canale5 la puntata del programma Lo Show dei Record si è portato a casa 2111 spettatori (share 14,58%). Su Italia1 il film Viaggio nell’Isola Misteriosa ha ottenuto in media 1102 spettatori (5,66%); su Rai2 il film Un amore di maggiordomo ha totalizzato 1248 spettatori (6,05%) e la puntata di 9-1-1 Lone Star 792 (4,18%), mentre su Rai3 la puntata del programma Indovina chi viene a cena ha interessato 680 spettatori (3,85%), con anteprima a 1378 (6,70%). ...

La Russia ha in mano gli attentatori dell’Isis, e prova a “usarli” contro l’Ucraina - ROMA – Si chiamano Dalerdzhon Mirzoyev, Saidakrami Rachabalizoda, Shamsidin Fariduni e Mukhammadsobir Faizov i quattro uomini arrestati e incriminati dalle autorità russe poiché sospettati di essere r ...dire

Perché Massimo Giletti torna in Rai, “farà diversi progetti editoriali”: l’addio polemico a La7 e il ritorno “a casa” - Massimo Giletti torna in Rai. Dopo sette anni e dopo l’apparizione di fine febbraio alla guida di “La Tv fa 70”, in occasione dell’anniversario della televisione pubblica, Giletti, 62enne torinese, og ...ilriformista

“Bentornato Massimo”, la Rai ufficializza il ritorno di Giletti: “Contenti di riaccogliere uno dei volti più influenti della tv italiana” - "Oggi il giornalista torinese ha firmato il contratto che lo legherà alla Rai per la realizzazione di diversi progetti editoriali. "Siamo molto soddisfatti – dicono Sergio e Rossi – di riaccogliere un ...ilfattoquotidiano