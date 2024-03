Ascolti “Che Tempo Che Fa” | 2 | 1 milioni di telespettatori e il 10 | 2% di share

(Di lunedì 25 marzo 2024) MILANO – “CheChe Fa” conferma i suoistraordinari sul canale Nove: ieri sera ha fatto registrare 2,1die il 10,2% di, con un picco di 2,5e del 12,2%, confermando Nove sul podio delle reti nazionali. Non solo. Sui social, con 300mila interazioni, “CheChe Fa” si conferma altresì il programma più commentato dell’intera giornata. “Grazie a tutti, ci rivediamo il 14 aprile”, scrive lo staff della trasmissione sulla sua pagina Facebook. Lo show di Fabio Fazio, infatti, si fermerà adesso per due settimane, e tornerà in onda, appunto, a metà del prossimo mese. L'articolo L'Opinionista.

