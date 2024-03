Arriva la primavera ed è l' ora di scoprire la Svizzera a bordo del Trenino Verde delle Alpi

Leggi tutta la notizia su europa.today

(Di lunedì 25 marzo 2024) Con laalle porte la voglia di passare più tempo all'aria aperta per godersi le belle giornate accomuna un po' tutti. Tra passeggiate in campagna, escursioni in montagna, primi timidi assaggi di sole e visite culturali, le possibilità di godersi appieno le bellezze della stagione non...