Sarà un weekend delle Palme tra sole e acquazzoni quello che si apre oggi. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iL Meteo .it', le prossime ore vedranno il transito di una ... (gazzettadelsud)

ROMA – Ogni anno, il 22 marzo, si celebra la Giornata mondiale dell’Acqua. In Italia negli ultimi 3 anni abbiamo vissuto episodi di siccità estrema anche al Nord. Al momento la situazione è ancora ... (webmagazine24)

Sarà un weekend delle Palme tra sole e acquazzoni quello che si apre oggi. Secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iL Meteo .it', le prossime ore vedranno il transito di una ... (gazzettadelsud)

Incidente sull'A1, Flixbus si schianta nel Modenese: morto un passeggero. Traffico in tilt - Un incidente che ha coinvolto un pullman Flixbus si è verificato nella notte in A1, tra Modena Sud e Valsamoggia, al chilometro 174 in direzione sud e un passeggero del mezzo è ...ilmessaggero

Meteo: Arriva il Ciclone della Colomba; piogge, venti forti e anche tanta Neve. L'approfondimento di Sanò - Settimana santa influenzata dal Ciclone della Colomba. Abbiamo chiesto ad Antonio Sanò, fondatore del sito www.iLMeteo.it cos’è previsto per i prossimi sette giorni, magari con un anticipo di previsio ...ilmeteo

Previsioni Meteo. Allerta Meteo: Il Ciclone della Colomba porterà una Pasqua burascosa - Il picco del maltempo si avrà mercoledì 27, giorno in cui la collisione tra l'aria fredda polare e quella calda africana aumenterà il rischio di temporali violenti, grandinate e nubifragi, delineando ...infooggi