Arresto cardiaco in aeroporto | “Cerco i due passeggeri che hanno salvato mio padre Se è vivo | lo devo a loro”

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di lunedì 25 marzo 2024) Orio al Serio. “Più che ringraziarli, non so che dire. Lo ha detto anche la cardiologa: se non fosse stato per, miomolto probabilmente non ci sarebbe più”. È domenica sera (24 marzo) e sono da poco passate le 23. Giuseppe P., tassista di 74 anni, è appena arrivato da Milano all’di Orio al Serio. Lascia l’auto in coda a quella dei colleghi, scende, si avvicina a, scambia due chiacchiere e sta per accendere una sigaretta quando, all’improvviso, crolla a terra e batte la testa. “È andato in– spiega il figlio Luca, 35 anni di Cambiago (nel Milanese), anche lui tassista -. Fortunatamente non è successo in autostrada con dei clienti a bordo. Ma è successo ina Orio, dove c’è un flusso continuo di gente”. Un “flusso” che ...