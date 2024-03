Armi | usura e droga | così i Capriati hanno preso la città e Decaro visitò la sorella del capoclan

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

La famiglia Strisciuglio è uno dei 14 clan mafiosi di Bari. In particolare è quella che dagli anni '90 ad oggi comanda a Bari Vecchia. Il capo clan, Antonio, venne arrestato per la prima volta nel 1997 nell'operazione chiamata "Dolmen", compiuta dalla Dia nel giugno 1997 contro i sodalizi mafiosi nel nord barese. A novembre 1997 fu rinviato a giudizio, mentre il primo grado cominciò a Trani nell'aprile 1998. L'appello confermò l'ergastolo chiesto nel primo grado. La pubblica accusa era rappresentata in aula da Francesco Giannella e da Carlo Maria Capristo. Il maxi processo con 115 imputati per traffico e spaccio di droga, traffico d'armi, omicidi ed estorsioni, si concluse nel 2006 dopo otto anni di udienze con 31 condanne all'ergastolo.