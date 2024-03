Aprilia | operaio 62enne muore cadendo dal tetto di un’azienda Denunciato l’amministratore

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) Undi nazionalità cinese è morto ad, in provincia di Latina, dopo essere caduto daldi. L’incidente è avvenuto intorno alle 14:30 di lunedì nella zona industriale della città pontina, in un magazzino dedicato al deposito di pacchi per il successivo smistamento. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, un’eliambulanza, il personale dell’Asl e i carabinieri del Reparto territoriale. Secondo quanto ricostruito, l’uomo stava effettuando il ripristino della guaina delquando, per motivi in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è precipitato al suolo. I lavori erano stati commissionati per le vie brevi daldell’azienda, un 34enne a sua volta di origini cinesi,dallo ...