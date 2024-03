Apple | Meta e Alphabet | perché sono sotto indagine per la concorrenza online

Bruxelles. Pochi giorni dopo l'entrata in vigore del Digita... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti (ilfoglio)

Pubblicato il 25 Marzo, 2024 (Adnkronos) – La Commissione Europea avvia le prime indagini in base al Digital Markets Act, la normativa che regolamenta le big tech, perché sospetta che Alphabet, la ... (dayitalianews)

La Commissione europea ha avviato la prima indagine su Apple , Alphabet e Meta per cercare di capire se stanno rispettando il Digital Market Act, la nuova normativa europea sulla concorrenza nei ... (ilgiornaleditalia)

La Commissione Ue indaga su Apple, Google e Meta: avrebbero violato il Digital markets act - Secondo Bruxelles non rispettanno le nuove norme europee sul digitale in vigore da pochi giorni. Se le piattaforme non apriranno i loro sistemi a più concorrenza e innovazione, rischiano multe fino al ...ilfoglio

Indagini dell’UE su Apple, Meta e Google per non conformità al DMA - Le indagini dell'UE si concentrano su pratiche come le regole anti-orientamento negli app store di Google e Apple, l'auto-preferenziazione di Google nei suoi servizi di ricerca, lo schermo di scelta d ...news.fidelityhouse.eu

L'UE avvia un'indagine su Apple, Google, Meta per violazione del Digital Markets Act - La Commissione europea ha dichiarato che le misure adottate da Alphabet, Meta, Apple e Amazon potrebbero "non essere all'altezza" degli standard di conformità obbligatori previsti dal Digital Markets ...it.cointelegraph