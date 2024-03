Apple | il Governo Usa contro gli iPhone | “Monopolio che viola l’antitrust”

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ildegli Stati Uniti fa causa ae accusa di la società di Cupertino di aver mantenuto ilnel settore degli smartphone. In questo modo soffocando la concorrenza e limitando la scelta dei consumatori. La causa giudiziariaè perzione delle leggi antitrust. E rappresenta l’ultimo affondo in ordine temporale dell’amministrazione Bidenil dominio di Big Tech. Nell’azione legale il Dipartimento di Giustizia e i procuratori generali di 16 Stati americani prendono di mira l’ecosistema dell’. Che da decenni è il motore della crescita di. Cupertino è “una delle società che vale di più al mondo” ha detto il procuratore generale degli Stati Uniti Merrick Garland. L’utile netto della big ...

