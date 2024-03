Appello delle rugbiste di Città di Castello | “Aiutateci a formare una squadra”

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024)di(Perugia), 25 marzo 2024 - Elisa, Federica, Gloria, Eleonora, Matilde, Martina, Noemi, Giulia e Andrea, sono per ora, nove atlete della costituendadi rugby femminile adi, con un sogno nel cassetto sportivo e sociale, quello di raddoppiare almeno le adesioni per poter partecipare alla Coppa Italia di categoria a maggio e nel giro di due anni mettere in piedi una “rosa” competitiva per tentare la scalata ai campionati che contano fino alla serie A. Non è finita qui. Le “ragazze” della compagine di rugby femminile, dai 18 a 35 anni, che fa capo aldiRugby, vogliono sfatare con i fatti, stereotipi e luoghi comuni sulla pratica di questo glorioso sport per il gentil sesso ed appannaggio solo dei colleghi. «Il rugby ...