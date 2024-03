Aperta terza finestra per regolarizzazione lavoratori stagionali extracomunitari

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il decreto flussi 2024 ha aperto laper ladell'ingresso disubordinatiprovenienti da Paesi al di fuori dell'Unione Europea. Dalle 9 di oggi, è possibile inviare telematicamente le istanze per ottenere il permesso di soggiorno necessario. Questa misura, parte di una strategia più ampia per gestire l'immigrazione e le esigenze del mercato del lavoro italiano, mira a regolarizzare l'ingresso ditemporanei nei settori agricolo e turistico-alberghiero.Il provvedimento prevede l'ingresso di 151.000entro quest'anno, di cui oltre la metà sono impiegati. Si prevede l'ingresso di 89.050 persone per l'anno in corso e 93.550 per il 2025, mentre 61.250 ingressi riguarderanno ...