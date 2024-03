Anziani picchiati e torturati in ogni modo | 8 persone nei guai | immagini shock delle telecamere

(Di lunedì 25 marzo 2024) Spinte, torsioni dei polsi, tirate di capelli, schiaffi, colpi sulla testa a ragazzi edisabili. Neiil personale di una struttura che avrebbe dovuto prendersi cura degli ospiti. Con queste accuse otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili di Imperia sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti. A innescare le indagini la caduta di un giovane disabile all’interno della struttura. Lesono terrificanti.Leggi anche: “Siete insetti”, scritta misteriosa appare nelle stazioni dei treni: cosa sta succedendoterrificanti L’inchiesta sulla struttura ligure è seguita dal sostituto procuratore Enrico Cinnella Della Porta. L’uomo ha portato alla luce un teatro di gravi fatti di reato commessi nei confronti di diversi disabili ricoverati se non si ...

incubo in casa per oltre un’ora a Lentate sul Seveso: anziani Sequestrati e picchiati da una banda di rapinatori in cerca della cassaforte. Una coppia di anziani coniugi è stata picchiata da 3 ... (ilnotiziario)

Disabili picchiati in una struttura protetta a Imperia: spinte, schiaffi e colpi sulla testa. Otto indagati - Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti. È successo a Imperia. A innescare le indagini la caduta ...ilmattino

Disabili picchiati in una residenza protetta: otto indagati - Otto operatori sociosanitari impiegati in una residenza protetta per disabili sono stati indagati per aver picchiato alcuni degenti. È accaduto a Imperia e a innescare le indagini sarebbe stata la cad ...unionesarda

Imperia: otto indagati per aver picchiato disabili in una struttura protetta - I maltrattamenti subiti da Anziani o disabili nelle strutture protette si verificano ... L’inchiesta ad Imperia per i disabili picchiati nella struttura protetta L‘inchiesta è scattata dopo la caduta ...notizie