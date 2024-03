Anticipazioni Uomini e Donne del 25 03 24 | colpo di scena nel trono di Ida Platano!

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di lunedì 25 marzo 2024) Oggi, lunedì 25 Marzo 2024, presso gli studi Mediaset in Roma si è registrata una nuova puntata di. Così come la scorsa registrazione avvenuta ieri (CLICCA QUI per leggere cosa è successo) anche oggi, grazie al nostro collega Lorenzo Pugnaloni, siamo in grado di darvi qualche piccola anticipazione di ciò che è accaduto in questa nuova puntata diClassico: Nella registrazione di oggi Idavoleva abbandonare il(proprio come avevamo anticipato in QUESTO articolo). La tronista non ha fatto alcuna esterna durante la settimana ed era super arrabbiata perché si aspettava che i suoi corteggiatori, Mario Cusitore e Pierpaolo Siano chiedessero di farle. Ida ha detto inoltre che non si sente corteggiata ma alla fine ha deciso di ...