Anticipazioni ‘Lolita Lobosco 3’ | stasera l’ultima puntata | come finisce?

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 - Va in onda questa sera, lunedì 25 marzo, su Raiuno il quarto e ultimo appuntamento con Le Indagini di Lolitafinale della terza stagione con Luisa Ranieri nei panni della vicequestora che indossa i tacchi a spillo. La fortunata fiction, ispirata all’omonima serie di romanzi di Gabriella Genisi, ha fatto il pieno di ascolti, anche il terzo episodio andato in onda lunedì 18 marzo ha visto davanti alla tv 5 milioni di italiani (4 milioni 988mila spettatori) pari al 27,6% di share raggiungendo punte d’ascolto oltre i 5 milioni e 700 mila telespettatori e sfiorando il 33% di share. Un successo di pubblico che ha accompagnato tutta la messa in onda della terza stagione, sempre in vetta alla classifica del prime time. Una fiction attuale che mette in scena la vita di una donna alla guida di una squadra di uomini: in una ...