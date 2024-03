Angri | maltratta l’ex compagna | divieto di avvicinamento

(Di lunedì 25 marzo 2024) Il 23 marzo, ad, i Carabinieri della locale Stazione hanno eseguito un’ordinanza applicativa della misura cautelare del “dialla persona offesa” emessa, su richiesta di questa Procura, dal GIP del Tribunale di Nocera Inferiore nei confronti di un 41enne indagato per “menti nei confronti di familiari o conviventi” nei riguardi del. Le indagini avviate dopo la denuncia della vittima hanno permesso ai Carabinieri didi ricostruire gli eventi e raccogliere gravi indizi di colpevolezza nei riguardi dell’indagato che, non accettando la fine della relazione sentimentale avrebbe cominciato are la donna con la quale conviveva, costringendola ad allontanarlo dalla propria abitazione. Il ...

