Angelika Hutter esce dal carcere dopo il triplice omicidio stradale

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 25 marzo 2024) Oggi scadono i termini della carcerazione preventiva.8 mesi diva in ospedale. Come riporta Il Gazzettino. La 32enne tedesca che a Santo Stefano di Cadore il 6 luglio scorso ha investito e ucciso mezza famiglia veneziana verrà sottoposte a delle cure psichiatriche. Il collegio peritale ha deciso per il trasferimento della giovane in una struttura protetta dove verrà curata per la patologia di cui è affetta e che potrebbe portarla a commettere nuovi reati.