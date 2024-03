Andrea Delogu criticata per la differenza di età con il fidanzato Luigi Bruno | lo sfogo social

Oltre al successo in radio e in televisione, Andrea Delogu è molto seguita e amata sui social . A confermarlo è stato il boom di like e di commenti ricevuto sotto al suo ultimo post su ... (dailynews24)

Ascoltare Andrea Delogu è una sorta di esperienza mistica. Non solo per la straordinaria bellezza, ma anche e soprattutto per ciò che dice, per come lo dice, per dove lo dice, per quando lo dice. E, ... (milleunadonna)