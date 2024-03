“Andate nei rifugi” | Kiev sott’assedio

(Di lunedì 25 marzo 2024), 25 marzo 2024 – Numerose e potenti esplosioni sono state registrate a, in Ucraina. Lo riporta il Kyiv Independent dalla capitale ucraina, spiegando che diverse esplosioni si sono verificate nella capitale intorno alle 10,30 ora locale mentre è in corso un allarme aereo nella capitale. Una colonna di fumo è stata vista nel cielo sulla sponda orientale diin seguito alle esplosioni, ha detto un giornalista del Kyiv Independent. L’agenzia di stampa Tass segnala anche una potente esplosione vicino all’aeroporto di Zhulyany. Il sindaco ha intimato alla popolazione di “andare nei”. Droni russi nella notte Un attacco notturno di droni russi sull’Ucraina meridionale ha invece ferito 11 persone e ha lasciato parti di Odessa senza elettricità. Lo hanno riferito le autorità ucraine. Le forze di difesa ...

