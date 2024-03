Ancora incidenti sul lavoro | morti due 60enni a Latina e Firenze

Leggi tutta la notizia su webmagazine24

(Di lunedì 25 marzo 2024) (Adnkronos) –due vittime disuloggi, 25 marzo, in provincia die nel Fiorentino. Ad Aprilia () un operaio sessantenne è morto nel pomeriggio dopo essere caduto dal tetto di una azienda in via della Meccanica. L'uomo stava effettuando lavori sul solaio quando improvvisamente è precipitato all'interno di un capannone L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Nessun post correlato.