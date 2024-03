Anche Putin commenta le vicende della Famiglia Reale

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di lunedì 25 marzo 2024)Vladimiravrebbeto leche stanno interessando lainglese. La bufera che soffia sulla Corona inglese ha attirato l’attenzione mediatica di tutto il mondo e non riguarda oramai solo il mondo dei social. Secondo quanto riportato dal Mirror, infatti,si sarebbe espresso senza mezzi termini su ciò che sta accadendo nel Regno Unito. Il 2024 non è iniziato nel migliore dei modi per lainglese. Circa due mesi fa, infatti, Kensington Palace ha comunicato che Kate Middleton era stata sottoposta ad un intervento addominale programmato. La principessa del Galles, però, non appare in pubblico dal giorno di Natale e l’assenza ha scatenato teorie del complotto di ogni tipo. Ad aggravare ...