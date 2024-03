Anastasia Kuzmina | chi è e l’ex fidanzato Francisco Porcella | “Purtroppo non ero la sola | mi tradiva”

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 25 marzo 2024)è da anni una maestra di Ballando con le stelle 2022. Classe 1992, ballerina di origine ucraina, è cresciuta a Kiev alimentando la sua passione per la danza sin da quando era piccola. A soli sedici anni, partecipa ai campionati italiani di danza categoria under 16/18 mettendo in mostra il suo indiscutibile talento., chi è ee il colpo di fulmine a Ballando con le Stelle Proprio a Ballando con le stelle,ha ballato anche con. Il feeling sulla pista da ballo si è poi trasformato in amore. Una storia che ha fatto sognare il pubblico dello show di Milly Carlucci, ma che è ...