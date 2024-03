Anais Robin | morta a soli 21 anni la star di TikTok per un incidente stradale

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 25 marzo 2024) La giovane cantante francesesabato scorso in un terribile. L’entourage della giovane ha pubblicato un lungo messaggio sulle sue pagine social, per confermare la terribile notizia che era stata anticipata da La Voix du nord. Leggi anche: Mondo dello spettacolo in lutto, addio al celebre Harry dell’Ispettore Derrick Il terribileVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da @gabsetjolab L’auto della giovane si è schiantata nella notte contro un albero a Lille (Francia) e la ragazza èsul colpo. Sul posto i vigili del fuoco e i sanitari che hanno potuto solo accertare il decesso, l’impatto è stato fatale. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei follower, i quali ...