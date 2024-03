Amplifon amplia test gratuiti | 600 milioni risparmi per clienti

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024)annuncia il suo nuovo piano di sostenibilità 'Listening Ahead'. La strategia è composta da 20 nuovi targets in quattro aree (prodotti & servizi, persone, comunità, etica) con orizzonte al 2026, 2028 e 2030. Si tratta del secondo piano dopo quello annunciato nel 2021 con obiettivi fino al 2023. Fra questi, la promozione dell'accessibilità alla cura dell'udito, offrendo gratuitamentedell'udito completi, generando uno totale di oltre 600di euro perattuali e futuri nel periodo 2024-2026 a livello globale. Definire e lanciare un nuovo packaging riutilizzabile per i prodotti a marchiocon materiali rinnovati, entro il 2025. Previsto anche lo sviluppo dei talenti, in termini di competenze e crescita professionale....