Amici 23 | Sofia delusa dopo serale | Gaia in lacrime Mi vedo brutta

Leggi tutta la notizia su movieplayer

(Di lunedì 25 marzo 2024)ildi23è rimastaperchè è stata l'unica ballerina a non esibirsi. Ildi23 ha lasciato l'amaro in bocca a, la ballerina è stata l'unica a non esibirsi.ha ricevuto un guanto di sfida da Alessandra Celentano che ha messo in evidenza le frustrazioni della ragazza.23: primoIl primodi23 si è concluso con due eliminazioni, il primo allievo ad uscire dalla scuola è stato Ayle, il cantante di Anna Pettinelli. Il secondo eliminato è stato Kumo, che subitoha ricevuto una borsa di studio per un anno nell'accademia di Milano di Susanna Beltrami, specializzata nello stile ...