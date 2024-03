Amici 23 | le prime parole dell’eliminato Kumo | “Un sogno finito troppo presto Grazie a tutti”

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 25 marzo 2024) Nella prima puntata del serale di23 sono stati due gli allievi che hanno dovuto abbandonare il talent: Ayle, con un’eliminazione diretta, e. Il ballerino èal ballottaggio contro Lil Jolie che è stata preferita dai tre giudici Cristiano Malgioglio, Giuseppe Giofrè e Michele Bravi. Vediamo insieme quali sono state le sueuna volta lasciata la scuola.23,eliminato: “Siamo arrivati al traguardo” Èil secondo eliminato della prima puntata del serale di23, andata in onda sabato 23 marzo 2024. Il ballerino di hip hop, che si è esibito sulle note di ‘Apnea‘ di Emma Marrone, non ha convinto i giudici che hanno votato per Lil Jolie. In casetta, è stata Maria De Filippi a dare la notizia dopo ...