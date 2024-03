Amici 23 | Gaia in crisi | lap dance contro Marisol | “Mi sento ridicola | mi vedo brutta”

Leggi tutta la notizia su tutto.tv

(Di lunedì 25 marzo 2024)23 è tornato in onda questo pomeriggio, lunedì 25 marzo 2024, su Canale 5, con una puntata tutta nuova del daytime. Gli allievi hanno affrontato ufficialmente il primo appuntamento con il tanto atteso serale. Appuntamento in cui sono stati definitivamente eliminati dal talent il cantate Ayle ed il ballerino Kumo. Che cosa sarà accaduto dunque in queste ultime ore nella scuola più famosa d’Italia? Ci saranno state le relazioni dei ragazzi e degli eliminati della prima puntata? Tutto questo e molto altro ve lo raccontiamo qui di seguito.23, Kumo abbandona: una sorpresa per lui La striscia quotidiana di23 di quest’oggi si è aperta proprio con ciò che accaduto al serale. Kumo è stato uno degli eliminati della prima puntata eppure per lui è arrivata una grande sorpresa.Haus ha deciso di inviare ...