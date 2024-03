Almanacco del 25-03-2024 ore 07 | 30

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di lunedì 25 marzo 2024)del giorno Inviamela iniziare questa settimana tanti coraggio Siamo siamo stati oggi lo sapete io lo vedo un poco di rose e dai e lunedì inizia una settimana tanta dovrebbe essere più breve per gli altri noi non ci fermiamo mai E va bene il 25 marzo Oggi la chiesa ricorda Tommaso San Tommaso nome Tommaso deriva dall’aramaico significa gemello il proverbio ci dice due Ceppi nel cortile uno per marzo e uno per aprile e vabbè i nati di oggi Elton John Cena a Jessica Parker l’ho detta bene quindi chiedo scusa ma che bello della diretta la costipazione del mattino Allora buon con Anna Stefano Rosalba Alessia Alessia c’è questa avessi problemi Giacomo e anche il nostro Mirko salutiamo salutiamo invece Roberto Federica Giuseppe Sofia Buona domenica il profia ieri avevo dato arrivato un messaggio Buona domenica anche a te è arrivato in chat che ci siano anche la ...