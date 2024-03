Alluvione in Toscana | Donzelli | “Il governo mantiene l’impegno | oltre 255 milioni per famiglie e imprese”

(Di lunedì 25 marzo 2024): "Le risorse saranno destinate alla ricostruzione in corso nei comuni. Una cifra che porta l'ammontare totale dei fondi destinati aeda 255,7di euro. IlMeloni dimostra ancora una volta di lavorare nell'interesse dei cittadini e di non abbandonare chi è in difficoltà, dando risposte serie ed efficaci" L'articolo proviene da Firenze Post.

Firenze, 15 marzo 2024 – “Una vittoria per tutti i toscani”: il capogruppo di Fratelli d’Italia in consiglio regionale Francesco Torselli lo ripete anche il giorno dopo la firma della premier Meloni ... (lanazione)

Il governo stanzia 66 milioni per l'Alluvione in Toscana - Il Governo ha presentato un emendamento al nuovo decreto-legge PNRR per stanziare 66 milioni di euro utili alla ricostruzione in corso nei comuni della Toscana colpiti dalle alluvioni del novembre 202 ...rainews

PALAZZO CHIGI * Alluvione Toscana 2023: MELONI,« DAL GOVERNO STANZIATI 66 MILIONI NEL NUOVO DL PNRR, MANTENUTI GLI IMPEGNI - (Il testo seguente è tratto integralmente dalla nota stampa inviata all’Agenzia Opinione) – ...agenziagiornalisticaopinione

PALAZZO CHIGI * Alluvione Toscana 2023: MELONI,« IL GOVERNO STANZIA 66 MILIONI NEL NUOVO DL PNRR, MANTENUTI GLI IMPEGNI - Alluvione Toscana 2023: il Governo stanzia 66 milioni nel nuovo DL PNRR. Meloni: mantenuti impegni, al lavoro per dare risposte concrete a cittadini e imprese che hanno subito danni ...agenziagiornalisticaopinione