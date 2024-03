All’Italia bastano due perle di Pellegrini e Barella per battere l’Ecuador | Spalletti vince ancora

Sinner ringrazia la pioggia a Miami: rimonta Griekspoor e vola gli ottavi! - L'azzurro ribalta l'olandese rientrando alla grande dopo l'interruzione del match sotto di un set. Nel prossimo turno affronterà il vincente del match tra Damm e O’Connell ...tuttosport

Italia-Ecuador 2-0, le pagelle: Pellegrini sempre più ispirato, il migliore è Barella. Bellanova ara la fascia destra - Altro successo per l'Italia di Luciano Spalletti negli States. La Nazionale ha battuto Ecuador 2-0 (1-0) in una partita amichevole giocata alla Red Bull Arena di Harrison, nel New Jersey: i ...leggo

Asia in ebollizione: Filippine, India, Vietnam, ecc. temono attacchi cinesi. Conversazione con Francesco Sisci di Giuseppe Rippa - Con il prof., Francesco Sisci, sinologo e giornalista (già professore all’Istituto di Studi europei presso l’Università del Popolo di Cina a Pechino), Giuseppe Rippa, direttore di Quaderni Radicali e ...agenziaradicale