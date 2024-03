All’intelligenza artificiale preferisco l’educazione incidentale | cos’è e perché è cruciale a scuola

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 25 marzo 2024) di Michele Canalini Le notizie sullami interessano sempre. L’ultima, pubblicata dal Fatto del 7 marzo 2024, è senza dubbio ancora più significativaracconta che “in una classe di terza media, 18 alunni su 23 hanno fatto il tema, compito del weekend, facendosi aiutare d. I ragazzi però, probabilmente per risparmiare tempo e fatica e consegnare il testo in tempo al docente, non hanno riletto ciò che hanno scritto usando quel trucchetto”. Magari gli stessi ragazzi avrebbero potuto aiutarsi l’un l’altro a scrivere o rileggere quel tema, invece hanno scelto di utilizzare ChatGPT in modo acritico e da semplici fruitori. Dunque, oggi vale di piùrispetto a quella? Chi di noi non ricorda qualche ...