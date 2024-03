Allerta terrorismo in Italia | controlli rafforzati Ecco cos’ha deciso il Viminale

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di lunedì 25 marzo 2024) Proseguire l’attività di monitoraggio, anche sul web, da parte delle forze di polizia e dell’intelligence per individuare eventuali situazioni di rischio sul territorio nazionale. È quanto stabilito questa mattina nel corso della riunione del Comitato nazionale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduta alda Matteo Piantedosi, ministro dell’Interno. Presenti anche il sottosegretario Nicola Molteni, i vertici delle forze di polizia e delle agenzie di informazione e sicurezza. Durante l’incontro è stata effettuata una attenta analisi dell’attentato terroristico di venerdì a Mosca, in Russia anche ai fini dell’aggiornamento delle misure di prevenzione antigià disposte. L’attività di prevenzione ha consentito, dal 7 ottobre 2023 a oggi, di espellere per motivi di sicurezza 47 soggetti, di cui 9 con provvedimento del ministro ...