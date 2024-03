Allenamento Napoli | ci sono novità su Osimhen verso l’Atalanta

(Di lunedì 25 marzo 2024) Ilcontinua la propria preparazioneil big match di sabato contro. Arrivano importantisulle condizioni di Victor. Asi attende il rientro dei vari Nazionali, che nei prossimi giorni dovrebbero tornare all’ombra del Vesuvio. Altri azzurri invecerimasti a Castel Volturno in questi giorni, in modo da prepararsi al meglioil prossimo impegno di campionato controil big match contro i bergamaschi, si dovranno capire le condizioni dei vari Nazionali che rientreranno prossimamente. Intanto nel report odierno arrivano importanticirca le condizioni di Victor. Report: le ...

Arrivano importanti Novità circa l’ allenamento del Napoli a Castel Volturno, in particolare sulle condizioni di Osimhen e Politano . Sosta delle Nazionali importanti per tutti i club, soprattutto per ... (spazionapoli)

Intensa sessione d’ Allenamento per il Napoli in vista della sfida con l’Atalanta: le ultime sulle condizioni di Victor Osimhen . Il Napoli si è impegnato in un’intensa sessione di Allenamento questa ... (napolipiu)

La diagnosi per CDK: ecco il report (anche sugli altri) da Zingonia - Rientrati metà nazionali, ecco l'esito degli accertamenti clinici per l'attaccante della Nazionale belga: salta la trasferta di Napoli Charles De Ketelaere può già salutare con la manina la trasferta ...calcioatalanta

TJ - Allenamento congiunto con la Next Gen. Vlahovic in gruppo. Alcaraz e Milik hanno lavorato ancora a parte - 17:07 - VLAHOVIC IN GRUPPO - Oggi la Juventus ha svolto un Allenamento congiunto con la Next Gen. La squadra ha svolto delle esercitazioni per reparto, possesso palla schierati e ...tuttojuve

Castel Volturno, il report del club: ripresa allenamenti, le ultime su Osimhen - Dopo la sosta di campionato per gli impegni delle Nazionali, il Napoli ha ripreso oggi nel pomeriggio gli allenamenti all'SSCN Konami Training Center. Gli azzurri preparano il match contro l'Atalanta ...tuttonapoli