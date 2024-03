Allarmi bomba a Trani e Bari | ripresa la circolazione ferroviaria Dopo l' intervento delle forze dell' ordine

(Di lunedì 25 marzo 2024) Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:TRACENTRALE E BARLETTAVERIFICHESta riprendendo gradualmente lasulla linea-Pescara, nel tratto traCentrale e Barletta precedentemente sospesa per verifiche. Dalle 6.30 del mattino i treni regionali e a lunga percorrenza, alta velocità e intercity, hanno subito cancellazioni parziali, totali e ritardi. Informazioni su collegamenti e servizi attivi sono disponibili attraverso le sezioni Infomobilità dei siti web trenitalia.com e ...

In Russia si vota da oggi 15 marzo a domenica 17 marzo 2024 per le elezioni presidenziali . Il risultato è scontato, con la rielezione di Vladimir Putin al Cremlino. Ai seggi però si registrano ... (fanpage)

Allarme bomba in stazioni Puglia, s'indaga per terrorismo - La Dda di Bari ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare chiarezza sull'allarme bomba di questa mattina che ha interessato le stazioni ferroviarie di Trani, Barletta e Bari-Palese. A ...ansa

Venezia, allarme bomba in piazza San Marco: due borse sospette trovate sotto il campanile, prima erano davanti palazzo Ducale. Transennata l'area - VENEZIA - Allarme bomba in piazza San Marco: due borse sospette trovate sotto il campanile, prima erano davanti palazzo Ducale. Transennata l'area. Una borsa e un trolley ...ilgazzettino

Da Intesa Sanpaolo 120 miliardi per il rilancio delle imprese - Allarme bomba in stazione a Trani: tutte le scuole chiuse, pesanti disagi al traffico ferroviario La situazione dei treni in tempo reale, ritardi anche di 5 ore/VIDEO ...lagazzettadelmezzogiorno