Allarme Dengue in Argentina | numeri senza precedenti | cosa sta succedendo

(Di lunedì 25 marzo 2024) Roma, 25 marzo 2024 –: continua ad essere elevato l’in. Da fine luglio 2023 a metà marzo di quest’anno si sono registrati già almeno 106 morti e più di 151mila contagiati, secondo l’ultimo bollettino epidemiologico nazionale del ministero della Salute. “L’incidenza raggiunta finora per l’intero Paese è di 321 casi ogni 100mila abitanti", ha precisato il ministro Mario Russo. Il numero più alto di casi è stato registrato finora nella settimana dal 3 al 9 marzo, con 23.723, che rappresenta il massimo storico fino ad oggi di casi segnalati in una settimana, ha sottolineato il dicastero. “Si prevedono ancora più casi, perché la stagione delle zanzare si estenderà a causa dei cambiamenti climatici”, ha avvertito l’infettivologo Rogelio Pizzi, preside della Facoltà di scienze mediche dell’Università nazionale di ...

Da ieri notte, venerdì 22 marzo, nel quartiere Sant’Edoardo a Busto Arsizio è partita la disinfestazione per prevenire la diffusione delle zanzare del genere Aedes, cui si devono malattie come Zika, ... (ilfattoquotidiano)

L'emergenza Dengue in Sud America, con oltre 2 milioni di casi solo in Brasile, bussa alle porte dell'Europa e dell'Italia. sono già tre le circolari del ministero della Salute che puntano ad ... (today)

Ex Ilva. Ugl Metalmeccanici: ”Bene il proseguimento di interventi, per l'indotto cig fino a 10 settimane”. - “L'obiettivo era di creare condizioni per la continuità aziendale e ammortizzatori per tutti i lavoratori di Adi (coperti per tutto l'anno 2024). Come Ugl Metalmeccanici amo il percorso del governo, r ...informazione

“Nuove pandemie Nessun Allarme, ma saremo pronti”/ Francesco Vaia: “Lavoriamo su disturbi mentali giovanili” - Secondo Francesco Vaia gli allarmi sulle nuove pandemie sono esagerati e non tengono conto dell'eventuale risposta, pronta, del sistema sanitario ...ilsussidiario

Nessun Allarme ma solo attività di prevenzione dopo il caso di Dengue a Busto Arsizio - Il direttore sanitario di Ats Insubria parla del primo caso rilevato nel Varesotto il cui contagio è avvenuto in Brasile. Oggi è fondamentale la disinfestazione per vivere un'estate tranquilla ...varesenews