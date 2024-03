Allarme bomba P zza S Marco per 2 borse

(Di lunedì 25 marzo 2024) 16.47in piazza San, per una borsa e un trolley abbandonati sopra le passerelle per l'acqua alta. Transennata l'area tra il campanile e l'ingresso della Basilica. I bagagli erano stati notati poco prima da alcune persone davanti a Palazzo Ducale.Richiamati dagli agenti,i proprietari li hanno spostati per poi abbandonarli di nuovo vicino al campanile. Dato lo stato di allerta internazionale, è subito scattato l'. Al lavoro gli artificieri.

Allarme bomba in tre stazioni pugliesi: aperta un'indagine per terrorismo. Treni, fino a 5 ore di ritardo: ripresa la circolazione - Mattinata di disagi e terrore in Puglia a causa di Allarme bomba a Trani: la circolazione dei treni sulla Bari-Foggia è rimasta sospesa per ore. Disposta la riapertura delle scuole dopo ...quotidianodipuglia

