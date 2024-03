Allarme bomba nelle stazioni ferroviarie di Trani | Barletta e Bari-Palese | s' indaga per terrorismo in Puglia

(Di lunedì 25 marzo 2024) La Dda diha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti, per fare chiarezza sull'di questa mattina che ha interessato ledi. Ail sindaco ha chiuso per alcune ore tutte le scuole, mentre la circolazione ferroviaria è sospesa tradalle 6.26. A quanto si apprende, è ipotizzabile un reato distrettuale, ad...

Allarme bomba in stazione a Trani: tutte le scuole chiuse, pesanti disagi al traffico ferroviario La situazione dei treni in tempo reale, ritardi anche di 5 ore/VIDEO

