Allarme bomba a Trani | stop treni | scuole

(Di lunedì 25 marzo 2024) 9.03 La circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è sospesa a causa di unre alla stazione di. In corso le verifiche da parte degli artificieri e le bonifiche nelleLoalla circolazione è stato deciso dopo il ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di "ordigni biologici" in stazione e in alcunedella città.talia spiega che "iAlta velocità, Intercity e regionali possono registrare ritardi".