Allarme bomba a Trani | sospesa circolazione treni

(Di lunedì 25 marzo 2024) Laferroviaria tra Pescara e Bari è attualmentea causa dell'registrato alla stazione didove sono in corso le attività di verifica da parte di carabinieri, artificieri della polizia e agenti della polizia ferroviaria. Lo stop allaè stato decisa alle 6:26 di questa mattina dopo il ritrovamento di un biglietto in cui si annunciava la presenza di "ordigni biologici" in stazione e in alcune scuole della città.talia spiega che "iAlta velocità, Intercity e regionali possono registrare ritardi" mentre sulle tratte regionali potranno essere registrate "limitazioni di percorso e cancellazioni". Attualmente sono fermi il treno Freccia rossa Lecce - Milano delle 5:55, il treno Alta velocità Bari ...