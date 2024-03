Allarme bomba a Trani e Barletta | scuole chiuse e treni bloccati Il biglietto in arabo | «Sarà il vostro inferno»

(Di lunedì 25 marzo 2024) Dopo il ritrovamento di due biglietti minatori, nelle fermate di, la circolazione ferroviaria tra Pescara e Bari è ancora interrotta e ledi ogni ordine e grado sono statein attesa di accertamenti nelle stazioni. «Abbiamo messo un ordigno biologico nella stazione Fs di», si legge in uno dei due messaggi lasciati dagli autori della minaccia, «scuola vecchi ordigno biologico, e ordigno in altra scuola a. Città di giustizia corrotta, lotteremo fino alla fine». Il breve testo è stato scritto in stampatello su un foglio a quadretti con penna scura. E si chiude con una parola araba scritta male, Inshllallah invece di Inshallah, che si traduce con «se dio vuole». Subito dopo la scoperta del, alle 6:26 di mattina è stata ...

Allarme bomba a Trani , dove un biglietto scritto a mano ha fatto chiudere stazioni e scuole . La minaccia era di “ bomba batteriologica”, ed è stata scritta in italiano con una firma in arabo. Ci sono ... (metropolitanmagazine)

Allarme bomba a Trani, in stazione due biglietti con la firma in arabo: «Sarà il vostro inferno» - Un Allarme bomba nella mattina di lunedì 25 marzo ha scosso l'intera cittadinanza con ripercussioni sia sui trasporti. Alla stazione sono stati trovati diversi biglietti che hanno fatto pensare… Leggi ...informazione

Bari, scatta l'Allarme bomba anche a Palese: artificieri in stazione e scuola al setaccio - L’allerta era stata diramata in mattinata, subito dopo il ritrovamento di una valigetta, in stazione, con all’interno un biglietto in cui veniva dichiarata la presenza di più ordigni negli istituti… ...informazione

Allarme bomba a Trani, chiuse tutte le scuole e treni sospesi. Trovato un biglietto: «Ordigni biologici in città» - Un Allarme bomba è scattato a Trani intorno alle sei di questa mattina, nella stazione ferroviaria dove all'interno di una valigetta lasciata incustodita, è stato trovato ...ilmattino