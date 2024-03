Allarme bomba a Trani | chiuse le scuole di ogni ordine e grado

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di lunedì 25 marzo 2024) . Polemica tra i genitori che hanno criticato la gestione dell’emergenza La mattinata di oggi aè stata sconvolta da unscattato nella stazione ferroviaria. Il ritrovamento di un biglietto con un messaggio minatorio ha portato il Comune a disporre la chiusura di tutte ledi. La circolazione ferroviaria è stata sospesa per permettere le verifiche da parte degli artificieri, mentre le persone presenti in stazione sono state evacuate. Il biglietto diceva: “abbiamo messo un ordigno biologico nella stazione Fs diScuola vecchi ordigno biologico e ordigno in altra scuola aCittà di Giustizia corrotta Lotteremo fino alla fine”. Il biglietto porta una firma in arabo. Scattati ...